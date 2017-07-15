Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK'dan sınır ötesine hava operasyonu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta bulunan Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenledi. Operasyonda 4 teröristin öldürüldüğü açıkladı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:51
TSK'dan sınır ötesine hava operasyonu!

TSK'dan yapılan açıklamada, 14 Temmuz 2017 tarihinde Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut birliklerine yönelik eylem yapmak üzere hareket halinde olan, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu teröristin Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bir havan mevziinin de içindeki mühimmatlarıyla birlikte imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi. 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:51
  1. TSK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbe gecesinde işgal edilen uçuş kontrol kulesinde Erdoğan oankartı
    1. Darbe gecesinde işgal edilen uçuş..
    2. Tijen Karaş'tan 15 Temmuz mesajı
    3. Vatan haini Adil Öksüz iddianamesinde..
    4. Erdoğan İstanbul'daki evinde kalsaydı...
    5. Kılıçdaroğlu darbe girişiminden sadece..
    6. Sneijder ayrılık gerekçesini açıkladı
    7. Amerika'yı üzecek haber! Hastaneye..
    8. TSK: Hava harekatı ile 4 terörist..
    9. Türk tarihine damga vuran lider
    10. İki ülkeden sürpriz tatbikat!
    11. İşte Fenerbahçe'nin Emre Mor için..
    12. CHP'li Eren Erdem'den küstah 15 Temmuz..
    13. TSK'dan sınır ötesine hava operasyonu!
    14. PKK'nın kaçırdığı öğretmenden acı..
    15. İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı..
    16. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı..
    17. Mahalleyi ayağa kaldıran iddia
    18. 15 Temmuz'da Türkiye'ye saldırı planı..
    19. Mete Yarar suikastın bütün..
    20. Emekli maaşını artıran 7 formül
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler
    Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
    Seyyar satıcı değil gayrimenkul zengini çıktı
    Seyyar satıcı değil gayrimenkul zengini çıktı