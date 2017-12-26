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TSK'dan sınır ötesi operasyon

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine hava operasyonu düzenlendi.

26 Aralık 2017 Salı 23:08
TSK'dan sınır ötesi operasyon

TSK'dan 26 Aralık 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Metina/Gara/Avaşin-Basyan bölgelerine yapılan hava harekâtlarıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

ÜS BÖLGELERİNE SALDIRACAKLARDI

Türk Silahlı Kuvvetleri Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina/Gara/Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 23:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Önce Vatan Önce Vatan 1 sa önce
    ASKERİMİZDEN POLİSİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN. HAKLARI ÖDENMEZ.
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Vurun haçlı uşağı pkk eşkiyalarını.
  • .. ... .1 sa önce
    Süper Başlık tsk vurdu.Allah c.c görevlendirdiği Hz Azrail aracılığı ile El kahhar ismi şerifinin tezahürü olarak ÖLÜM YAKALADI.Yani geberdiler.
  • Mehmet Mehmet 2 sa önce
    Vurun Yigitler Vurun
  • Alparslam1071Alparslam10712 sa önce
    Fetöcü satılmışlar tskdan kovulunca pkk ya istihbarat kesildi....Domuz gibi telef oluyor hain soysuzlar....Mehmetçiğimizin ellerine sağlık....Alınlarından öpüyorum....

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