TSK'dan sınır ötesi operasyon

TSK'dan 26 Aralık 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Metina/Gara/Avaşin-Basyan bölgelerine yapılan hava harekâtlarıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

ÜS BÖLGELERİNE SALDIRACAKLARDI

Türk Silahlı Kuvvetleri Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda, keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina/Gara/Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekâtında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.