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TSK'dan 'Şehit' için mesaj!

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Ömer Uşağı kuzey/Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

23 Ocak 2018 Salı 15:27
TSK'dan 'Şehit' için mesaj!

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi/Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 15:27
  1. tsk
  2. açıklama
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