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TSK'dan şehit düşen komutanlar anısına duygulandıran klip

Türk Silahlı Kuvvetleri Şırnak Şenoba'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın anısına video yayınladı.

23 Haziran 2017 Cuma 03:11

TSK tarafından, Youtube üzerinden paylaşılan video, Aydın anısına kaleme alınan, "Gün aydın olmaz bu gece, Aydoğan gitti bu gece, ayın aksi düşer al bir kanın üstüne, yıldız eşlik eder hilale" dörtlüğüyle başlıyor.Videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Aydın komutasında operasyonların sürdürüldüğü Kato Dağı bölgesini ziyaretinden görüntüler ve bu ziyarette Aydın'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile terörle mücadeledeki kararlılığı ifade ettiği telefon görüşmesi yer aldı. Aydın'ın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile sınır birliklerini denetimleri esnasında çekilen ve silah arkadaşlarıyla katıldığı operasyonlardan çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı video, Aydın ile şehit12 askerin fotoğraflarının gösterimiyle sona erdi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 03:11
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Şırnak helikopter kazası
  3. duygulandıran klip
  4. Aydoğan Aydın
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