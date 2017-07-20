TSK'dan 'organ nakli' operasyonu
Teröristlere operasyonlar kapsamında adeta göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri bu kez yaşamın farklı bir alanına dokundu. Özel uçakla 'organ nakli' operasyonu gerçekleştirildi.20 Temmuz 2017 Perşembe 12:15
Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye karşı göstermiş olduğu kararlı mücadelenin yanı sıra yaşamın diğer alanlarına da dokunuyor.
Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca gerçekleştirilen bir nakil operasyonu dikkatleri çekti.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca Samsun 19 Mayıs Üniversite Hastanesi'ndeki bir donörden alınan organ, Isparta Süleyman Demirel Üniversite Hastanesi'ne kısa sürede nakledildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, resmi Twitter hesabı üzerinden gelişmeyi duyurdu.