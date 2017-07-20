TSK'dan 'organ nakli' operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye karşı göstermiş olduğu kararlı mücadelenin yanı sıra yaşamın diğer alanlarına da dokunuyor.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca gerçekleştirilen bir nakil operasyonu dikkatleri çekti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca Samsun 19 Mayıs Üniversite Hastanesi'ndeki bir donörden alınan organ, Isparta Süleyman Demirel Üniversite Hastanesi'ne kısa sürede nakledildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, resmi Twitter hesabı üzerinden gelişmeyi duyurdu.