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TSK'dan müthiş taktik! Teröristler şoka uğradı...

Afrin'de devam eden 'Zeytin Dalı' harekatı ile ilgili gelen son dakika bilgilere göre TSK'nın kullandığı strateji teröristleri şoka uğrattı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:31
TSK'dan müthiş taktik! Teröristler şoka uğradı...

Afrin’e yönelik ilk intikal Şeyh Halid bölgesinden yapıldı. Terör örgütünün mayınlı tuzakları başarıyla etkisiz hale getirildi. Savaş jetlerinin vurduğu terör mevzilerine ek olarak daha önce giriş noktası olarak belirlenen kapılar geçişlerde kullanılmadı.

Sınır boyu güvenlik önlemi kapsamında yerleştirilen beton bariyerler son 10 günlük hazırlık süresinde bazı noktalardan kaldırılarak Afrin’e giriş noktası görüntüsü verildi. Operasyonun başladığı sabah saatlerinde daha önce hazırlanan noktalar değil, yeni giriş hatları belirlenerek sınırın Afrin tarafında terör örgütünün yaptığı hazırlıklar boşa çıkartıldı. Ardından yeniden temizlenen 7 nokta geçiş güzergahı olarak kullanıldı. TSK’nın bu taktik hamlesiyle birlikte ÖSO ve Türk askerinden oluşan 2 bin kişilik grup Afrin’e giriş yaptı. Birlikler sınırdan geçerek kısa sürede yaklaşık 7 kilometre içeri girdi. Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün akşam saatleri itibariyle 9 köy teröristlerden temizlendi. ÖSO birliklerinin, kamufulajlarına sarı bantlar taktığı görüldü.

(Yenişafak)

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 09:31
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Şeyh Halid bölgesi
  • abdullahabdullah28 dk önce
    Allah yiğitlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Vurun aslanlarım kahpelere
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