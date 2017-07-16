TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon: Öldürüldüler

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir mağara ve iki makinalı tüfek mevzisinin imha edildiğini duyurdu.