TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildi...
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen keşif faaliyetleri sırasında tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen teröristlere hava harekatı düzenledi.02 Şubat 2018 Cuma 09:58
TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk /Avaşin/Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenledi.
Düzenlenen harakatta teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 4 hedef imha edildi.