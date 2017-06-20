TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'taki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.20 Haziran 2017 Salı 00:56
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Zap ve Gara bölgelerinden askeri birliklere yönelik eylem hazırlığında bulunan iki terörist tespit edildi.
Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta teröristler etkisiz hale getirildi, bir doçka silah mevzisi ile barınma amacıyla kullanılan üç mağara imha edildi.