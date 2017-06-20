Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Zap ve Gara bölgelerinden askeri birliklere yönelik eylem hazırlığında bulunan iki terörist tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta teröristler etkisiz hale getirildi, bir doçka silah mevzisi ile barınma amacıyla kullanılan üç mağara imha edildi.