Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Zap ve Gara  bölgelerinden askeri birliklere yönelik eylem hazırlığında bulunan iki terörist  tespit edildi.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla  düzenlenen harekatta teröristler etkisiz hale getirildi, bir doçka silah mevzisi  ile barınma amacıyla kullanılan üç mağara imha edildi.