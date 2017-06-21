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TSK'dan kritik bölgeye büyük yığınak!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD’nin kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısındaki Kilis’te sınıra büyük yığınak yapılıyor

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:58

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’in sınır hattına batı illerinden gönderilen fırtına obüs topları, topçu bataryaları sevk edildi. Suriye’de terör örgütü PYD’nin uzantısı YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına takviye yapılıyor. Batı illerinden yola çıkan fırtına obüsü ve topçu bataryaları 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine gönderildi. 

Önceki gün bölgeye tank birlikleri zırhı personel taşıyıcıları, komando birlikleri sevk edilmişti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:58
  1. Kilis
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. PYD
  4. Afrin
  5. Suriye
  6. Halep
  • SAFA DİNCERSAFA DİNCER3 sa önce
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