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TSK'dan Kandil'deki PKK kamplarına baskın

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'de 6 asker ve 2 korucunun şehit edilmesi sonrası Kandil'deki PKK kamplarına baskın yaptı.

02 Kasım 2017 Perşembe 13:11
TSK'dan Kandil'deki PKK kamplarına baskın

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 13:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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