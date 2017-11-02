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Gözler dolardaydı ancak… Sürpriz dalgalanma... Kraliçe uçtu
TSK'dan Kandil'deki PKK kamplarına baskın
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'de 6 asker ve 2 korucunun şehit edilmesi sonrası Kandil'deki PKK kamplarına baskın yaptı.
02 Kasım 2017 Perşembe 13:11
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 13:11
http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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