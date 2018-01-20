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TSK'dan ilk açıklama! İşte operasyonun adı

TSK'dan yapılan açıklamada, 'Zeytin Dalı Harekatı başladı' denildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 17:42
TSK'dan ilk açıklama! İşte operasyonun adı

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 17:42
  1. Zeytin Dalı harekatı
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    Fırat KILICI olsaydı! Hemen adını değiştirin!! Fetö kokusu var!
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    ADALETİN KILICI.!! olsaydı Zeytin dalı ne??
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    Teröre operasyon yapıyoruz, adı zeytin dalı bu ne ya!! KASIRGA, yada MEHMET TUFANI, yada OĞUZ KASIRGASI..... Başka ad mı bulamadınız!! Bunda da fetö parmağı kokuyor!!!!
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun Rabbim askerimizi korusun muhafaza etsin
  • YavuzYavuz1 sa önce
    Süriye komple alınmalıdır. Suriye bizim yani ümmetin toprağıdır. Amerikan ve yahudi işgaline son verilmeli, filistin mısır ırak afganistan vedahi libya amerikan gavur işgalinden kurtarılmalıdır!
  • İbrahim YÜCELİbrahim YÜCEL1 sa önce
    Haydi gazamız mübarek olsun,Rabbim Mehmedciğimize güç kuvvet versin.
  • KulahmedKulahmed1 sa önce
    Sefer bizden zafer Allah'tan. Rabbim ordumuza zafer nasip etsin. Zalimlerin tepelerine bir balyoz gibi insinler inşallah. Rabbim onları muhafaza etsin. Amin.
  • KadirKadir1 sa önce
    Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin dualarımız sizinle
  • Aygün75Aygün751 sa önce
    Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun yiğitlerim
  • TimurTimur1 sa önce
    ALLAHIM sen aslanlarina yardimini esirgeme.amin.
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