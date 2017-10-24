TSK’dan İdlib için yeni hamle

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK); Türkiye, Rusya ve İran arasında varılan mutabakat çerçevesinde Suriye’nin çatışmasızlık ilan edilen İdlib bölgesinde konuşlanmaya başlaması, ilk etkilerini gösterdi.

Türk birlikleri ilk etapta İdlib’in Afrin sınırında yeni gözlem yerleri oluştururak güvenliği tesis ediyor.

14 ve 15 Eylül arasında yapılan 6. Astana Toplantısı’nda, İdlib ve çevresi, “çatışmasızlık bölgesi” ilan edildi. Astana’nın garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde üç ülkeden gözlemcilerin, çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılması öngörüldü. Bu mutabakat çerçevesinde Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı keşif timleri, 12 Ekim’de Suriye içlerine sevk edildi.

AFRİN SINIRINDALAR

13 Ekim’de Bereket Dağı bölgesinde 1 Numaralı Gözlem Bölgesi oluşturuldu. Yedi gözlem bölgesinin daha oluşturulması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. TSK’nın, İdlib ve çevresinde, 14 gözlem bölgesi oluşturması planlanıyor. Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nın oluşturduğu tehdit nedeniyle Türk askeri, ilk etapta İdlib’in Afrin sınırına yakın bölgelerde üslendi. Türk birlikleri, angajman kuralları gereği bir saldırı olması durumunda YPG güçlerine karşı da operasyon düzenleyebilecek. Mobil ve geçici karakol özelliklerine sahip gözlem bölgelerinin tesisi için çok sayıda iş makinesi de bölgede çalışma yapıyor. Komandoların yanı sıra üslenme bölgelerinin yapımı için istihkam birlikleri de Suriye içinde bulunuyor.