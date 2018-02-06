Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İdlib'te 1 asker şehit oldu

TSK'dan yapılan açıklamaya göre İdlib'de gözlem noktasına yönelik saldırıda 1 askerin şehit oldu. Saldırıda 5 asker ve 1 sivil görevli de yaralandı.

06 Şubat 2018 Salı 09:03
İdlib'te 1 asker şehit oldu

TSK'dan yapılan açıklamada, "İdlib’de tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına 05 Şubat 2018 tarihinde, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde kahraman beş silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır" denildi.

Saldırı sonrasında terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği vurgulanarak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:03
  1. idlib
  2. şehit

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika Suriye'de kimyasal silah kullanımını kınadı
    1. Amerika Suriye'de kimyasal silah..
    2. Borsa İstanbul piyasaya düşüşle başladı
    3. Beşiktaş Gençlerbirliği ile kupa..
    4. CHP'de 5 diktatör! Ne derseler o..
    5. Beşiktaş'ta Özbiliz ayrılıyor!..
    6. Karabağlar ilçesinde kafede sandviç..
    7. Kritik tepe ele geçirildi! 4 ÖSO..
    8. Maltepe'de 1 liralık tuvalet ücretini..
    9. Vincent Janssen'in dönüş tarihi..
    10. Fatih Terim neşteri vuruyor
    11. Ticaretin yeni rotası: Asya-Pasifik
    12. Buğday sapından ısı yalıtım malzemesi..
    13. Kaplan: Kovanlarına takviye yapılmazsa..
    14. Katil İsrail Batı Şeria'da bir..
    15. TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen..
    16. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    17. İstanbul Kartal’da bir gecekondu alev..
    18. Lübnan'dan İsrail'e sert cevap
    19. ﻿Fiyatlar düşecek algısı yanlış,..
    20. 'Mahmut Uslu, Başkan Yıldırım'ı..
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    Arap dünyası bu video ile çalkalanıyor! ‘İşte Erdoğan farkı’
    Arap dünyası bu video ile çalkalanıyor! ‘İşte Erdoğan farkı’
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı