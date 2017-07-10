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TSK'dan hava harekatı: Öldürüldüler!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı ile Doçka uçaksavar mevzisi ve barınak imha edildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 20:22
TSK'dan hava harekatı: Öldürüldüler!

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbarat üzerine Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesindeki PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, eylem hazırlığındaki üç PKK'lıyı etkisiz hale getirirken bir Doçka uçaksavar mevzisi ile barınağı imha etti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 20:22
  1. tsk
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