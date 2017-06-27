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TSK'dan hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesi ve Bingöl kırsalına düzenlenen hava harekatlarında 1 terörist etkisiz hale getirildi, sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

27 Haziran 2017 Salı 18:47
TSK'dan hava harekatı

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 12.30-13.00'te Bingöl kırsalında icra edilen hava destekli operasyon kapsamında, birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.

Harekat sonucunda 6 dinamik hedef ve 1 silah mevzisi Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca imha edildi.

Bugün ayrıca saat 15.45'te alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine de hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatı sonucu bir korugan ile 3 silah mevzisi imha edildi. Yapılan ilk tespitlere göre 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 18:47
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