TSK açıkladı: Afrin'de bin 266 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı Harekâtı’nda 22. gün de geride kalırken, TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 266 olduğu açıklandı.

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, gece de karadan ve havadan bombalandı.

Uçakların bombaladığı hedeflerde meydana gelen patlamalar sınır hattından da görüldü.

Hedefler sınır birliklerinde konuşlu bulunan fırtına obüsleri tarafından da aralıksız olarak ateş altına alındı.