TSK: Afrin'de 932 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün itibarıyla 15 gün geride kaldı.



Genelkurmay Başkanlığı, başarıyla süren Zeytin Dalı Harekâtı’nda 932 terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK ve ÖSO, Afrin hedefiyle dün de stratejik noktalara doğru ilerlemeye devam etti.



Bülbül kasabası ve üstündeki Darmık Dağı’nın alınması sonrası operasyon dağın eteklerine doğru yayıldı, özel komando birlikleri de terör örgütünün büyük yığınak yaptığı Şiye ilçesinin Bafulyon Tepesi’ne doğru ilerledi. Stratejik konumdaki Racu ilçesine yönelik operasyon da karadan ve havadan sürüyor.



10.15: TSK'dan yapılan açıklamada; 5 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 35 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932 olmuştur."



10.10: Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı televizyon programında, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 932 olduğunu açıkladı.



10.00 : Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatında askerlerin şehit düştüğü, terör örgütünün işgalindeki alanlara top atışı gerçekleştiriliyor.



PYD SIZMAYA ÇALIŞTI ÖSO ENGELLEDİ: 13 ÖLÜ



ÖSO mevziilerine sızma girişiminde bulunan PYD militanları ise önceki gece püskürtüldü. Çatışmalarda 13 PYD'linin öldürüldüğü bildirildi. Halil Polat isimli Türk uyruklu PYD'li yakalanarak Türk askerlerine teslim edildi. Cinders bölgesindeki terör hedefleri de ateş altına alındı. Raco ve Cinderes'in ardından da Afrin merkezine girilmesi hedefleniyor.



YOĞUN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR



Darmık Dağı’nın çevresindeki YPG mevzileri, belirli aralıklarla F-16’lar, sınırdan da obüslerle vuruldu. Bülbül bölgesinde konuşlanan tanklar eşliğinde ÖSO ve TSK’nın seçkin özel kuvvetleri tarafından karadan bir kaç koldan operasyonlar başlatıldı. Dağlık ve tepelik bölgelerin tamamen ele geçirilmesi sonrasında Afrin’e daha hızlı ilerleme kaydedilecek.



RACU'YA ÜÇ KOLDAN...



TSK ve ÖSO güçleri, Afrin’e ulaşan stratejik Bülbül kasabası ve Kilis’ten Hatay’a uzanan sınır hattında yer alan Racu’ya dün de ilerleyişini sürdürdü. Racu’ya yönelik operasyon kapsamında Elbiska ve Mosaka köylerindeki terör örgütü hedefleri obüs topları ile gün boyu bombalandı. Savaş uçakları da Racu etrafındaki dağlık bölgelerle köylerdeki hedefleri gün boyu belirli aralıklarla bombaladı. Saldırıya kobra helikopterleri de katıldı. Racu çevresinde bir çok noktada yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı. İlerleyen saatlerde Hatay’ın Hassa ilçesi karşısındaki Racu’nun Bilal köyü TSK ve ÖSO güçlerinin denetimine geçti.