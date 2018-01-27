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TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de öldürülen terörist sayısının 447'ye yükseldiğini açıkladı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 20:47
TSK'dan flaş Afrin açıklaması!

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrinbölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 42 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 22 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Harekât kapsamında, 27 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 11 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

RAKAM 447 'YE YÜKSELDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen iki Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır.
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 53 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 447 olmuştur.
“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 20:47
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