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TSK'dan flaş Afrin açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'de bugün 14 uçakla gerçekleştirilen hava harekâtı sonucu PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedefin imha edildiğini duyurdu

25 Ocak 2018 Perşembe 20:20
TSK'dan flaş Afrin açıklaması

TSK tarafından "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında gerçekleştirilen operasyon sonucu toplam 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekâtı" başlatılmıştır.

25 HEDEF İMHA EDİLDİ

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir.

EN AZ 306 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekâta katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir. "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. "Zeytin Dalı Harekâtı" planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 20:20
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