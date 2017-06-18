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TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri vurdu!

Terör örgütü PYD/PKK'nın, Suriye’nin Halep ilinin kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 20  sivil yaralandı.

18 Haziran 2017 Pazar 15:31
TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri vurdu!

 Halep’in kuzeyinde Özgür Suriye  Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Mare ilçesine terör örgütü PYD/PKK mensuplarının gece  saatlerinde düzenlediği  saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, aralarında  çocukların da bulunduğu 20 sivil  yaralandı.Saldırıya ilgşikin açıklama yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, Tall Rıfat güneyindeki terör örgütü PKK/PYD mensupları, gece saatlerinde Mare’deki sivillere topçu atışıyla saldırdı. Kent merkezine isabet eden 2 topçu atışı sonucu aynı aileden 4 sivil yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastaneler ile Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Saldırısında evleri isabet alan Neccar ailesinden 50 yaşındaki baba Abdullah  Neccar ve 22 yaşındaki oğlu Mahmut'un ölenler arasında olduğu,  bildirildi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 15:31
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  • abdoabdo22 dk önce
    YANLIŞLIKLA OLMUŞTUR BELKİ. BELKİDE KASTEN OLMUŞTUR. ABD NİN VERDİĞİAĞIR SİLAHLARI SİVİL HALK ÜSTÜNDE DENİYORLAR HERHALDE İŞE YARIYORMU DİYE. O SİLAHLARI HEM ABD NİN HEM PKK NIN G..TLERİNES..KACAKSIN.
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