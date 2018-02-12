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TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen terörist sayısı...

TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğu bildirildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:59
TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen terörist sayısı...

TSK'dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı harekâtı” kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedefin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada “Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 12 Şubat 2018 tarihinde, 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 369 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 09:59
  1. TSK tarafından
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. Zeytin Dalı harekâtı
  4. PKK/KCK/PYD-YPG

YORUM YAZ

  • HamidoHamido57 dk önce
    ALLAH U EKBER ELHAMDULİLLAH. ŞEHİDLERİMİZİ KANLARIYERDE KALMADI. AFRİN ASLANLAR I SİZ KEFERENİN GÖNÜLLÜ DOMUZLARINIÖDÜRMEYE DEVAM BENDE ŞÜKÜR SECDESİ VE DUAYA DEVAM.
  • anadolu kartalıanadolu kartalı1 sa önce
    rabbim mehmetlerimizin attığı her atışı rast getir. sen yar ve yardımcıları ol.bu kafir facir iman düşmanı, münafıklara fırsat verme
  • KulKul1 sa önce
    Allah birdir sayılarını katlayarakcogalt yarabbim sana yalvariyoruz
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