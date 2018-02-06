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TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen terörist sayısı...

TSK'dan yapılan açıklamada Afrin harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 970'e yükseldiği duyuruldu.

06 Şubat 2018 Salı 10:05
TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen terörist sayısı...

Zeytin Dalı Harekatı 18. gününe girerken, Türk Silahlı Kuvvetlerinden son duruma ilişkin açıklama geldi. Buna göre, 23 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 970’ye yükseldi. Açıklamada, hava harekâtının ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen karanın harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:05
  1. Zeytin Dalı Harekâtı
  2. Zeytin Dalı Harekatı

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