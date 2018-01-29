Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen terörist sayısı...

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 597 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:32
TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen terörist sayısı...

İşte TSK'nın açıklamasının tam metni:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen dört Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen “Zeytin Dalı Harekâtı”, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 10:32
  1. TSK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK yandaşları Almanya'da şok yaşadı: Erdoğan...
    1. PKK yandaşları Almanya'da şok yaşadı:..
    2. 'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    3. Brent petrolün varili 70,38 dolar..
    4. İçişleri'nden son dakika açıklaması!
    5. Adana'da nesli tükenmekte olan..
    6. Angelina Jolie: Aynı tabloyu görmem..
    7. TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen..
    8. Almanya yeni uyandı! Terör örgütü..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afrin..
    10. Konya’da yaşlı adam, arabasına aldığı..
    11. Süper Lig ekibinden Eto'o bombası!
    12. Borsa haftaya nasıl başladı?
    13. Musk yeni alev silahını tanıttı
    14. Karakola ateş açan hainler öldürüldü
    15. ''ABD ile Türkiye çatışırsa NATO'nun..
    16. Gazze'de sağlık sektöründe felaket..
    17. NATO'nun savaş gemileri demir aldı!
    18. Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri..
    19. Aykut Kocaman izin vermedi Volkan..
    20. Kar ve tipi 26 yerleşim birimine..
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız