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TSK'dan flaş açıklama! O askerler gözaltına alındı

TSK, Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan bir grup Suriyeli'ye yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyada yayılan askerlerin gözaltına alındığı duyurdu.

30 Temmuz 2017 Pazar 21:41
TSK'dan flaş açıklama! O askerler gözaltına alındı

Türkiye'ye Kaçak girmeye çalışan bir grup Suriyeli'ye yönelik şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından TSK resmi internet sitesinden yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

28 Temmuz 2017 günü saat 11:00 sularında, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan şahıslara yönelik, hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayacak davranışlarda bulunan ilgili personel gözaltına alınmış olup, haklarında derhal her türlü idari ve adli işlem başlatılmıştır.

Yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan dört şahıs kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş; yasal mevzuat çerçevesinde sağlık kontrollerinin yapılmasını ve durumlarının iyi olduğunun tespitini müteakip sınır dışı edilmişlerdir.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 21:41
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