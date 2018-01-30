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TSK'dan flaş açıklama: Kullanılan silahlar...

TSK'dan Afrin'de vurulan hedefler ve kullanılan silahlarla ilgili açıklama: Terör örgütü ve yandaşları tarafından kasıtlı yayın yapılıyor.

30 Ocak 2018 Salı 13:42
TSK'dan flaş açıklama: Kullanılan silahlar...

TSK'dan Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili olarak son dakika açıklaması yapıldı.

TSK'dan yapılan yeni açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Bununla birlikte, bir süredir harekatın meşruiyetinin sorgulanmasını hedefleyen dezenformasyona yönelik kasıtlı bazı yayın ve faaliyetler görülmektedir. Yalana ve iftiraya dayalı bu girişimlerin terör örgütleri ve yandaşları tarafından yapıldığı, yaptırıldığı açıktır. Bu yayınların amacı da tamamen meşru zeminlerde şeffaf bir şekilde yürütülmekte olan harekata gölge düşürmektir. Bunlara itibar edilmemelidir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekatında da sadece teröristler hedef alınmaktadır. Sivil/masum insanlar kesinlikle hedef alınmamaktadır.

Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ve kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle hedeflerimiz arasında bulunmamaktadır.

AZAMİ DİKKAT

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alınan hedeflerin tamamı kayıt altında bulunmaktadır. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerince sivillere olduğu kadar çevreye de zarar verilmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

YASAKLANMIŞ MÜHİMMAT KULLANILMAMAKTADIR

Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir.

Zeytin Dalı Harekatı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tamamen ve sadece DEAŞ dahil tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslarası hukuk kuralları esas alınarak azim ve kararlılıkla başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 13:42
  1. TSK
  2. afrin
  3. Zeytin Dalı harekatı
  4. yerli silah
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