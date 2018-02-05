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TSK'dan flaş açıklama: Konvoyumuz intikal etti

TSK konvoyu, Astana anlaşması uyarınca Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak 4. gözlem noktası için bölgeye intikal etti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:16
TSK'dan flaş açıklama: Konvoyumuz intikal etti

İdlib'deki AA muhabirin bildirdiğine göre, sabah saatlerinde Türkiye'den İdlib'e giren askeri konvoy, gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan batı Halep kırsalına güvenli şekilde ulaştı.

Türkiye, intikal eden unsurlarla bölgede dördüncü ateşkes gözlem noktasını oluşturmayı amaçlıyor.

ASTANA'DA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak üzere intikal sürecini başlatmıştı.

Halihazırda, Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki İdlib-Afrin hattında Salve köyü ile Samaan Kalesi yakınları ve Şeyh Akil Tepesi'nde TSK'nın gözlem noktaları faaliyet gösteriyor.

12 GÖZLEM NOKTASI OLUŞTURULACAK

Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası oluşturması öngörülüyor.

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:16
  1. tsk
  2. suriye
  3. rusya

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