TSK: Tespit edilen 4 terörist etkisiz hale geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre; Hakkari Yüksekova’da bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa Ceylanpınar’da, güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

Şanlıurfa/Akçakale’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.

Şırnak/Silopi’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 8 adet şarjörü, 207 adet fişeği, bir adet tabanca, bir adet şarjörü, 4 adet fişeği, bir adet av tüfeği ve iki adet el bombası ele geçirildi.