Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK: Tespit edilen 4 terörist etkisiz hale geldi

TSK, Yüksekova’da teröristlerce yapılan sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26 Aralık 2017 Salı 17:43
TSK: Tespit edilen 4 terörist etkisiz hale geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre; Hakkari Yüksekova’da bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa Ceylanpınar’da, güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

Şanlıurfa/Akçakale’de, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu bir terörist yakalandı.

Şırnak/Silopi’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 8 adet şarjörü, 207 adet fişeği, bir adet tabanca, bir adet şarjörü, 4 adet fişeği, bir adet av tüfeği ve iki adet el bombası ele geçirildi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 17:43
  1. TSK
  2. Yüksekova
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    1. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    2. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
    3. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
    4. Komünistler tarafından katledilenler..
    5. Temimi için sokaklara çıktılar
    6. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
    7. İran medyasında en çok kullanılan 3...
    8. Filistin'de çatışmalar azaldı
    9. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
    10. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
    11. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
    12. Tasarruflu ampullere dikkat!
    13. Arap Baharı'nın son kalesi: Tunus
    14. ABD hegemonyasındaki 'muz..
    15. Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
    16. Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''
    17. KHK'yı eleştiren MHP'li vekile..
    18. ABD droneleri o bölgeyi vurdu
    19. Suriyeli Muhalifler: Konferansa..
    20. Netanyahu: Tanrı Sizi Korusun
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’