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TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 484 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı Harekatı'nda 484 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

28 Ocak 2018 Pazar 09:22
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 484 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gece boyunca 37 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Harekatın başlangıç tarihi olan 20 Ocak'tan itibaren ise 484 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.

Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

GECE BOYUNCA 37, TOPLAMDA 484 TERÖRİST

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 37 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 olmuştur. “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 09:22
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. Afrin
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