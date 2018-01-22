TSK'dan flaş açıklama: Azez cephesi açıldı

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 3. gün. TSK'nın dün başlattığı kara harekatı devam ediyor. Askeri kaynaklardan gelen haberlere göre şu ana kadar 11 köy teröristlerden temizlendi. Askeri birlikler Afrin'de 8 kilometre içeri girdi.

TSK AZEZ CEPHESİNİ AÇTI

AA'nın aktardığı bilgiye göre, TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.