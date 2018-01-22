Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK'dan flaş açıklama: Azez cephesi açıldı

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:18
TSK'dan flaş açıklama: Azez cephesi açıldı

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 3. gün. TSK'nın dün başlattığı kara harekatı devam ediyor. Askeri kaynaklardan gelen haberlere göre şu ana kadar 11 köy teröristlerden temizlendi. Askeri birlikler Afrin'de 8 kilometre içeri girdi.

TSK AZEZ CEPHESİNİ AÇTI

AA'nın aktardığı bilgiye göre, TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 14:18
  1. Zeytin Dalı Harekatı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'dan 'Zeytin Dalı' açıklaması
    1. Almanya'dan 'Zeytin Dalı' açıklaması
    2. Barzani'den flaş "Afrin"açıklaması
    3. Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı
    4. FETÖ’cüleri tekneyle kaçıran şebekenin..
    5. Fatih'e iftiranın bir bedeli yok
    6. O ülkede Türkiye'ye alçak saldırı!
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    8. ÖSO kampına saldırı: 2 şehit 12 yaralı
    9. TSK'dan flaş açıklama: Azez cephesi..
    10. Hain PKK'nın 'Afrin' yalanları...4..
    11. 'Uluslararası sağlık hizmetlerine..
    12. Kağıt ve kalem kullanmadan dört işlem..
    13. Bu videoda göreceğiniz her şey..
    14. Bakan Soylu çığda yaralanan askerleri..
    15. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'ndan..
    16. Mehmetciğin ekipmanları
    17. 'İstikamet neresi?' sorusuna verdiği..
    18. Kaleci orta sahadan avladı! İşte o..
    19. Muhteşem frikik karşısında kaleci..
    20. Ronaldo kanlar içerisinde kaldı
    Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!
    Meltem Cumbul'dan Afrin operasyonu için skandal paylaşım!
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
    YPG'li terörist şaşkın! Rus Genelkurmay Başkanı yüzüme karşı söyledi
    YPG'li terörist şaşkın! Rus Genelkurmay Başkanı yüzüme karşı söyledi
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    'Türkiye ile ABD çatışabilir'
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
    Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
    Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü