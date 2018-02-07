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TSK'dan flaş açıklama! 999 terörist öldürüldü...

TSK: "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur."

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:58
TSK'dan flaş açıklama! 999 terörist öldürüldü...

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere yer verildi.

PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 29 teröristin bugün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:58
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

  • remrem1 sa önce
    apoyuda asın 1000 olsun bari
  • Turan ŞENGÜL Turan ŞENGÜL 2 sa önce
    YAŞASIN SİYASİ İSLAM ÜMMET BİRLİĞİ VEYL OLSUN HALEN BUNU ANLAMAK İSTEMEYENLERE
  • ihsanihsan2 sa önce
    hala bin olmadımı yahu karargahlarını vuırun topluca GEBERTİN
  • HilâlHilâl2 sa önce
    Allah askerimize ordumuza güç kuvvet versin indirin bombaları paramparça olsunlar Allahın gazabı teröristlerin ve destekçilerinin üzerne olsun. Rahmeti mağfireti yardimida askerlerimizin üzerine olsun
  • ADMADM2 sa önce
    Vur mehmedim. Allah rizasi icin, Allahin adiyla vur. Caniler, Zalimler, İslam karsitlarinin kulu olanlar icin yasasin cehennem. Zafen ancak Allahindir. Bizi seferimizde muzaffer eyle zafer sevincini yasat yarabbi.
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