Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist...

Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

26 Aralık 2017 Salı 19:43
TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist...

TSK'nın bölücü terör örgütü PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlar devam ediyor.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı açıklama şu şekilde: "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Bu kapsamda, keşif / gözetleme vasıtaları ile Irak Kuzeyi Metina / Gara / Avaşin - Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 26 Aralık 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 19:43
  1. tsk
  2. terör örgütü pkk
  • 9 dk önce
    vur memedim vur aslanım vur yigidim vur koçum vuran eller dert görmesin inşa Allah Rabbim yar ve yardımcınız olsun insallah

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suudi prensler hakkında flaş karar!
  1. Suudi prensler hakkında flaş karar!
  2. 9 bin Somaliliye insani yardım
  3. Minikler Anadolu Yakası Satranç..
  4. Lifecell,Son SMS’leri Uzaya Gönderiyor!
  5. Filistin'e teklif edilen Ebu Deys neresi
  6. TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist..
  7. Diyarbakır otogarına öyle bir pankart..
  8. Cep telefonunuzu taşırken bunlara dikkat
  9. O ülkeden flaş açıklama: Türkiye..
  10. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
  11. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
  12. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
  13. Komünistler tarafından katledilenler..
  14. Temimi için sokaklara çıktılar
  15. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
  16. İran medyasında en çok kullanılan 3...
  17. Filistin'de çatışmalar azaldı
  18. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
  19. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
  20. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’