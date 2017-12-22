TSK'dan flaş açıklama: 32 terörist...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör operasyonlarına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde PKK/KCK terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadelesine devam ederken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç etmiş halkın geri dönüşüne destek ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde ateşkes sürecinin tesisini ve devamını sağlamak maksadıyla, Gözlem Noktaları tesis etme kapsamındaki faaliyetlerini de sürdürmektedir. Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında; geçtiğimiz süreç içerisinde (15 - 21 Aralık 2017) PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan (özellikle Diyarbakır, Mardin, Tunceli, Batman ve Irak'ın Kuzeyi) bölgeleri, teröristlerden temizlemek maksadıyla yürütülen operasyonlara aralıksız devam edildi. Bu kapsamda; Batman/Hasankeyf, Mava Alanı; Diyarbakır/Kulp, Hazro, Lice, Silvan; Tunceli/Merkez, Yastık Deresi; Mardin/Nusaybin, Dibek Dağı ve Irak'ın Kuzeyi (Avaşin-Basyan ve Hakurk) bölgelerinde orta çaplı operasyonlar icra edildi. İcra edilen operasyonlarda; 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 32 terörist etkisiz hale getirilmiş, 22 adet piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet bangolore torpedo, 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği olmak üzere toplam 28 adet hafif silah, 10 adet 82 mm'lik havan mühimmatı, 655 kg amonyum nitrat, 9,8 kg C-4 patlayıcı madde, 15 kg tahrip kalıbı, 4 adet el bombası, 1.186 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 3 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 130 adet fünye, 13 adet şarjör, 12 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gaz maskesi, 66 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 59 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş,

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNE BU BÖLGELERDE ÖNEMLİ KAYIPLAR VERDİRİLEREK AĞIR DARBE İNDİRİLDİ

Teröristler tarafından kullanılan 109 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 14 kg kubar esrar, 683 kg toz esrar, 1 kg uyuşturucu madde, 171.510 paket kaçak sigara, 7.397 lt kaçak akaryakıt, 19 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 10.030 kişi yakalandı. Özellikle Tunceli, Bingöl ve Irak'ın Kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne bu bölgelerde önemli kayıplar verdirilerek ağır darbe indirildi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDE İCRA EDİLEN HAREKAT

Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²'lik alan kontrol altına alındı. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / YPG terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

ASTANA MUTABAKATI

Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, belirlenen Gerginliği Azaltma Bölgelerinden biri olan İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, millî birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır."