Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK'dan flaş açıklama: 17 asker yaralı!

Hakkari'de terör örgütü PKK, askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Alçak saldırıda 4'ü ağır 17 asker yaralandı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:38
TSK'dan flaş açıklama: 17 asker yaralı!

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından Hakkâri İli Yüksekova İlçesi, Esendere Beldesi yakınlarında 17 Temmuz 2017 tarihinde intikal halinde bulunan askeri aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilakı neticesinde dördü ağır olmak üzere 17 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralı silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilerek gerekli müdahalelere başlanmıştır. Bu hain saldırıda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:38
  1. Son dakika
  2. TSK
  3. Hakkari
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 54 dk önce
    Yollarda Önce, Bomba Araması Yapılmalı. Sonra, Askerler Geçmelidir.
  • Ferat Ferat 1 sa önce
    Amin
  • Vatansever Vatansever 1 sa önce
    Askeri istihbarat uyuyormu, bu itlerin ne yaptıklarını bilmiyorlarmi Hadi Askeri İstihbarat teşkilatının kaldırdık. MİT ne yapar Tezek mi topluyor.
  • aliali1 sa önce
    Askeri araçlara en fazla 4tane asker alinmalidir imkanimiz var Allahaşükür
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
  1. Kamyonun kapakları açılınca ortaya..
  2. Hükümet müjdeyi verdi: Daha da düşecek
  3. HDP'li vekile hain paylaşım sonrası..
  4. PKK vahşeti! Korucular bu halde buldu…
  5. Rusya ve Türkiye arasında 'şehitlik'..
  6. Yeni ortaya çıktı! Türkiye’nin en..
  7. O ilimizdeki görüntüler Erdoğan'ı..
  8. AB'den Esed rejimine büyük şok!
  9. PKK'lı teröristler yaşlı çobanı infaz..
  10. Resmen açıklandı''teklif aldık..
  11. Olayın ardından Terim ilk kez ortaya..
  12. Juventus Türk yıldız için tam 160..
  13. Kaplanın şovunu ilgiyle izlediler
  14. Samsun’da ortalık savaş alanına döndü…..
  15. Melih Gökçek'ten şoke eden 'suikast'..
  16. TSK'dan flaş açıklama: 17 asker yaralı!
  17. Beşiktaş en çok savunma oyuncularından..
  18. Bir 'hero' rezaleti daha!
  19. Bomba İddia:Arda Turan'ı yumrukladılar
  20. 'Demirören'in aile dostu Arda Turan'ı..
Aleyna Tilki’den ‘Aptalca’ 15 Temmuz mesajı
Aleyna Tilki’den ‘Aptalca’ 15 Temmuz mesajı
AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
AB'den bir şantaj daha! İdam gelirse...
Meydanları görünce yine yüzleri düştü!
Meydanları görünce yine yüzleri düştü!
’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı