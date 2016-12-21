TSK'dan flaş açıklama: 14 asker şehit, 33 yaralı

Suriye’de Fırat Kalkanı harekatı kapsamında sürdürülen operasyondan son dakika haberi geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı’nda 14 askerin şehit olduğunu 33 askerin de yaralandığı açıkladı.

138 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekata devamla, El Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır. El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir. Şu ana kadar 3 adet ZSU-23 Silah monteli pikap aracı, 2 adet DOÇKA monteli pikap aracı, 3 adet ağır makinalı tüfek monteli pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir. Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir” denildi.

ÖĞLEDEN SONRA 3 BOMBALI SALDIRI

Açıklamada, “Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6’sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Öğleden önceki saldırılarda 4 asker şehit olurken, 15 asker de yaralanmıştı. TSK'nın son açıklaması ile malesef şehit sayısı 14'e yaralı sayısı da 33'e yükseldi.

YOĞUN ATEŞ ALTINA ALINDI

HAVA HAREKATLARI, bölgedeki TOPÇU birliklerimiz ve diğer ateş destek vasıtalarımız ile El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun olarak ateş altına alınmaya devam etmektedir.

Şu ana kadar TOPÇU birliklerimiz ve diğer ateş destek vasıtalarımız ile;

3 adet ZSU-23 Silah monteli Pikap aracı,

2 adet DOÇKA monteli Pikap aracı,

3 adet Ağır Makinalı Tüfek monteli Pikap aracı ateş altına alınarak imha edilmiştir.

Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir.

Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenilmiştir.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılmış olan El Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekat devam etmektedir.

3 AYRI BOMBALI SALDIRI

Öğleden sonra 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan intihar saldırıları sonucunda TSK unsurlarımızdan toplam 10 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, ilk tespitlere göre 6’sı ağır olmak üzere 18 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılara bölgedeki hastanelerde müdahale edilmektedir.

ERDOĞAN EL BAB'DA SON DURUMU ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nişani ile yaptığı ortak basın açıklamasında şiddetli çatışmaların yaşandığı El Bab operasyonuyla ilgili sorulara da cevap verdi. Erdoğan: "Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanımızla görüştüm. Şu anda El-Bab tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. Tabii DEAŞ artık orada son havliyle her türlü yola başvuruyor ve canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Bu son kısımda tabii maalesef birkaç şehidimiz, yaralılarımız oldu ama artık El-Bab'ın Halep'le olan yol hattı tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El-Bab çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve El-Bab'ın kendi insanı, halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim dedem Çanakkale şehidi" iyen Arnavut gazeteciyi de kürsüde alkışladı.

EL BAB'DA SON DURUM

Genelkurmay Başkanlığı açıklaması, bölge kaynakları ve askeri kaynaklardan derlediği bilgilere göre, TSK destekli ÖSO güçlerinin El Bab'a girmesine ramak kaldı. El Bab merkezinin büyük ölçüde kontrol altına alınmasını sağlayacak Hastane bölgesi karşısındaki tepe ele geçirilmek üzere. DAEŞ'in son saldırısı püskürtüldü, 40 terörist öldürüldü, 4 asker şehit oldu 15'i yaralandı. Saldırıda çok sayıda bombalı araç içindekilerle birlikte imha edildi.

Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden temizlemek amacıyla yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatında en önemli hedef olarak görülen El Bab'a bir adım kaldı. TSK destekli ÖSO güçleri, zorlu hava şartlarına rağmen, stratejik öneme sahip tepeyi vermemek için var gücüyle direnen DAEŞ'le mücadele veriyor. El Bab'ın merkezi kabul edilen Hastane bölgesini ele geçirmek için son engel olan tepe alınmak üzere. DAEŞ dün işte o bölgedeki Türk askerlerine güçlü bir saldırı gerçekleştirdi. 4 asker şehit olurken, 15'i de yaralandı. TSK'nın hava operasyonuyla püskürttüğü DAEŞ saldırısında 45 terörist öldürüldü. 47 barınma alanı ve 4 bombalı araç içindekilerle birlikte imha edildi. Çok sayıda yaralı teröristin de tahliye edilmeye çalışıldığı belirtildi.

DAEŞ'İN BARINMA VE MÜHİMMAT DEPOSU

Çatışmaların El Bab'ın merkezde kente hakim konumdaki eski şehir hastanesi civarında sürdürülüyor. Hastanenin 2 yıldır DAEŞ tarafından barınma ve mühimmat deposu olarak kullanıldığı belirtiliyor. Savaştan önce Büyükşehir hastanesi olan bölge DAEŞ teröristleri tarafından güçlü şekilde korunuyor. Hastanenin karşısındaki tepenin alınması halinde DAEŞ'in El Bab'taki varlığı da ağır darbe alacak.