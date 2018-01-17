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TSK'dan düşen uçakla ilgili flaş açıklama!

Isparta'da düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili TSK'dan açıklama geldi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:24
TSK'dan düşen uçakla ilgili flaş açıklama!

TSK'DAN AÇIKLAMA;

17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.

Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.

Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 15:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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