Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı

Türkiye’nin milli hava sistemlerini oluşturan “Hisar Hava Savunma Sistemleri Projesi'' çerçevesinde deneme atışları başladı.

23 Ocak 2018 Salı 18:39
TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan duyuru ile Hisar-O Orta irtifa Hava Savunma Sisteminin test atışlarının 22 Ocak-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi. Testlerde atış irtifası 14 bin feet olarak belirtildi.

Hisar-A ve Hisar-O Projelerinde ASELSAN ve ROKETSAN başı çekiyor. ASELSAN sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri sağlıyor. ROKETSAN ise füze geliştirme faaliyetlerini üstlendi.


Hisar-O’nun, ilk uçuşlu testi 23 Temmuz 2014 tarihinde, Aksar​ay’da başarıyla gerçekleştirilmişti.

Yüzün Üzerinde Yerli Çözüm Ortağı

Hisar-A ve Hisar-O Projeleri kapsamında sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda, füze geliştirme faaliyetleri ise ROKETSAN sorumluluğunda yürütülüyor. TÜBİTAK SAGE, METEKSAN, FNSS, Koluman, Savronik, YALTES, SDT olmak üzere yüzün üzerinde yerli çözüm ortağı ile birlikte devam eden HİSAR Projesinde geçtiğimiz yıl ilk defa dikey atış yapılmıştı.

Hisar-O’nun, ilk uçuşlu testi olan Balistik Test Füzesi atışı, 23 Temmuz 2014 tarihinde, Aksar​ay’da başarıyla gerçekleştirilmiş ve füze, fırlatma aracından başarılı bir şekilde ayrılmış, hesaplanan yörüngesinde kararlı bir şekilde uçarak testi tamamlamıştı

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 18:39
  1. tsk
  2. hisar balistik füze
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK/PYD'yi 'KORAL' korkusu sardı
    1. Terör örgütü PKK/PYD'yi 'KORAL'..
    2. “Galatasaray’ın tek hedefi şampiyonluk”
    3. Milli Takım'da sürpriz istifa!
    4. 24 bin 109 işçi kadro için İBB'ye..
    5. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD..
    6. Afrin'de 3. acı haber: 1 şehit!
    7. Özbek'ten kulüp çalışanlarına veda
    8. Hatay sınırında 4 nokta geçici..
    9. O maçı FİFA kokartlı hakem Cüneyt..
    10. 'Hastalıklı et' iddiasına yalanlama
    11. Darbeci Sisi'den rakibine darbe!
    12. NATO'dan Afrin ve Türkiye açıklaması
    13. Komandolar Afrin öncesi ant içti
    14. İstanbullulara kötü haber! Bu gece..
    15. İran plakalı TIR’da 45 kilo eroin ele..
    16. Darbeci Sisi’ye rakip olan eski..
    17. İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda..
    18. Amerika'da lisede silahlı saldırı: 1 ölü
    19. Arakan'da Müslümanlara ait evler..
    20. TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge..
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti
    İşte Zeytin Dalı harekatının ilk şehidinin vasiyeti
    KKTC'de öfke büyüyor!
    KKTC'de öfke büyüyor!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
    7 yıl bekledi, bugün öldürdü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    Büyük destek! '52 bin kişiyle göreve hazırız'
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
    10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı