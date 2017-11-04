Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK'dan Asya-Pasifik çıkarması

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğünde 18 firma ve SSI ile Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na milli katılım sağlanacak.

04 Kasım 2017 Cumartesi 20:00
TSK'dan Asya-Pasifik çıkarması

Türk savunma sanayisi, Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen fuarlarından Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na milli katılım sağlayacak.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) savunma ve iç güvenlik tedarik pazarı kadar uluslararası savunma sanayisi üreticileri için de bir fırsat olan Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, 6-9 Kasım'da Bangkok'ta gerçekleştirilecek.

İki yılda bir düzenlenen Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, dünyanın dört bir yanından karar vericilerin katılımıyla bu yıl çok daha kapsamlı olacak.

ASEAN bölgesine yönelik satışlarını artırma amacı güden savunma sanayisi şirketleri için fuar, büyük önem taşıyor. Fuara bu yıl 50 ülkeden 400'den fazla savunma sanayisi şirketi katılacak.

Fuara, 59 ülkeden aralarında karar alıcıların da olduğu 13 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.

Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı, ihracat ve iş birliği olanaklarını artırmak isteyen Türk savunma sanayisi açısından da büyük önem taşıyor.

Fuara, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğünde 18 firma ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ile milli katılım sağlanacak.

Fuarda, Türk savunma sanayisinin önde gelen firmaları ASELSAN, BMC, FNSS, Güçlü Makina, Karel, Katmerciler, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Nero Endüstri, Nurol Makine, Otokar, REPKEN, Roketsan, Samsun Yurt Savunma, Sarsılmaz, SİMSOFT, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Tek Can Grup (AKSA Run Flat) ve TİMSAN boy gösterecek.

Fuarda, halihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde başarıyla kullanılan Atak helikopteri, mühimmat ve küçük kalibre silahlar, flowforming makinaları, roket ve füzeler ile öne çıkan çok sayıda milli ürün tanıtılacak.

Uluslararası katılımın yoğun olacağı fuarda, Tayland başta olmak üzere, özellikle Asya-Pasifik bölgesinde yer alan Malezya, Endonezya, Filipinler, Vietnam heyetleri ile ikili görüşmeler yapılması planlanıyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 20:00
  1. Savunma Sanayii Müsteşarlığı
  2. Asya
  3. Pasifik
  4. Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı
  5. ASELSAN
  6. BMC
  7. FNSS
  8. Karel
  9. Katmerciler
  10. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
  11. Nurol Makine
  12. Otokar
  13. REPKEN
  14. Roketsan
  15. Samsun Yurt Savunma
  16. Sarsılmaz
  17. SİMSOFT
  18. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
  19. TUSAŞ
  20. TAI
  • Nihat ÇelikNihat Çelik44 dk önce
    Allah muvaffak etsin.
  • MehmetyaziMehmetyazi46 dk önce
    SUKURLEROLSUN BU GUNLERİDEGORDUKBUDAHABASLANGİC
  • Tekrar Osmanlı Devleti 2099Tekrar Osmanlı Devleti 209947 dk önce
    Roketsan, Aspilsan, Huğlu Tüfekleri,Havelsan vs de katılmalıydı
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Karekod' uygulaması karşılıksız çek sayısını düşürdü
  1. 'Karekod' uygulaması karşılıksız çek..
  2. Fenerbahçe'yi sarsan çifte sakatlık!
  3. İlk dersi Yelkenci verdi
  4. İran'dan Türkiye'ye flaş çağrı
  5. 36. kez kapılarını kitapseverler için..
  6. Tıp çaresiz... Böyle hastalık görülmedi
  7. Hakkari'de terör operasyonu: Çok..
  8. İMF'ye en borçlu ülkeler listesi..
  9. Her şeye vakti olup, namaza vakti..
  10. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
  11. Azrail, can alırken üzülür ya da..
  12. TSK'dan Asya-Pasifik çıkarması
  13. Dünyanın ilk yapay zeka vatandaşı oldu
  14. Kubbeyi görünce çılgına döndüler
  15. ''PKK, Tuzhurmatu'da etnik fitne..
  16. Katar'dan Türkiye açıklaması
  17. Almanya: Türkiye'den 49 bin 250 kişi..
  18. ABD o ülkede katliam yaptı
  19. İşgal güçleri, Müslümanlara saldırdı
  20. Ülke hastalıktan kırılıyor! Ölü sayısı..
Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
Akşener, darbe gecesi nerede olduğunu açıkladı
Akşener, darbe gecesi nerede olduğunu açıkladı
''Türkiye olmasa bitmiştik''
''Türkiye olmasa bitmiştik''

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar