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TSK'dan Afrin'e uçaklarla bildiri!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e havadan bildiri atarak halka teröristlere karşı birlik çağrısında bulundu, "Afrin Afrinlilerindir" mesajı verildi.

30 Ocak 2018 Salı 15:35
TSK'dan Afrin'e uçaklarla bildiri!

TSK, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle 20 Ocak'tan bu yana Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölge halkına yönelik Türkçe, Arapça ve Kürtçe hazırlanan bildirileri havadan attı. TSK'nın, halka PKK/PYD ve DEAŞ terör örgütlerine karşı birlikte mücadele çağrısı yaptığı bildiriye "Besmele" ile başlandı.

"Afrinli Kardeşlerimiz" diye hitap edilen bildiride, bölgede barış, huzur, güven ve refahın tesis edilmesi için birlikte çalışma çağrısında bulunuldu.
Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan, hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere 'dur' demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah'ın izniyle, Afrin'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere."

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:35
  1. TSK
  2. Afrin bildiri
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