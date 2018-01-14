TSK'dan Afrin'e top atışına yeniden başladı

Bölgedeki karakollardan 2 kez yapılan top atışı, ilçe merkezinden de duyuldu. Bölgedeki askeri hareketlilik devam ediyor.

Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden terör örgütü üyelerinin Afrin'de mevzilerinin bulunduğu Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine dün 40'ın üzerinde atış yapılmıştı. Bugün bölgeye askeri sevkiyat da devam ediyor. Zırhlı askeri araç ve askeri kamyonların bulunduğu konvoy, Reyhanlı'dan geçiş yaptı. Aralarında mühimmat yüklü araçların da bulunduğu askeri konvoy, Oğulpınar Sınır Karakolu'na gitti.

TOP ATIŞI BU SABAH YENİDEN BAŞLADI

Hatay'ın Hassa ilçesinden Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD mevzilerine top atışı bugün yeniden başladı. Bölgedeki karakollardan 2 kez yapılan top atışı, ilçe merkezinden de duyuldu.

Bölgedeki askeri hareketlilik devam ediyor.