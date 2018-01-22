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TSK'dan Afrin'de teröristleri şoka uğratan plan

Afrin'de devam eden 'Zeytin Dalı' harekatı ile ilgili gelen son dakika bilgilere göre TSK'nın kullandığı strateji teröristleri şok uğrattı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 08:50
TSK'dan Afrin'de teröristleri şoka uğratan plan

Son 10 gündür sınırda açılan kapılar medyaya da yansımış PKK da bütün önlemlerini bu kapılara göre almıştı. Ancak TSK, bu kapıları kullanmadı ve Afrin'e 7 ayrı kapıdan girdi.

MAYINLI TUZAKLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin’e yönelik ilk intikal Şeyh Halid bölgesinden yapıldı. Terör örgütünün mayınlı tuzakları başarıyla etkisiz hale getirildi. Savaş jetlerinin vurduğu terör mevzilerine ek olarak daha önce giriş noktası olarak belirlenen kapılar geçişlerde kullanılmadı.

TSK'NIN MÜTHİŞ TAKTİĞİ

Sınır boyu güvenlik önlemi kapsamında yerleştirilen beton bariyerler son 10 günlük hazırlık süresinde bazı noktalardan kaldırılarak Afrin’e giriş noktası görüntüsü verildi. Operasyonun başladığı sabah saatlerinde daha önce hazırlanan noktalar değil, yeni giriş hatları belirlenerek sınırın Afrin tarafında terör örgütünün yaptığı hazırlıklar boşa çıkartıldı. Ardından yeniden temizlenen 7 nokta geçiş güzergahı olarak kullanıldı. TSK’nın bu taktik hamlesiyle birlikte ÖSO ve Türk askerinden oluşan 2 bin kişilik grup Afrin’e giriş yaptı. Birlikler sınırdan geçerek kısa sürede yaklaşık 7 kilometre içeri girdi. Zeytin Dalı Harekâtı’nda dün akşam saatleri itibariyle 9 köy teröristlerden temizlendi. ÖSO birliklerinin, kamufulajlarına sarı bantlar taktığı görüldü.


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 08:50
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