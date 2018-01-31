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Afrin'de öldürülen terörist sayısı 712 oldu

Zeytin Dalı harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 oldu. Hava harekatıyla 22 hedef imha edildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:11
Afrin'de öldürülen terörist sayısı 712 oldu

Afrin'de terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 12'nci gününe girildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada harekâtın başlangıcından itibaren bugüne kadar 712 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. TSK açıklamasında şöyle denildi: Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

22 HEDEF İMHA EDİLDİ, 63 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 10:11
  1. TSK
  2. Afrin
  3. zeytin dalı harekatı
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
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