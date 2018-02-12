TSK'dan Afrin açıklaması: 31 askerimiz şehit oldu,143 askerimiz yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı’nın 23. gününde terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alınmasına devam edildi. Cinderes ve Ömer Uşağı’nda önceki gün yoğunlaşan çatışmalar dün de devam etti. Reyhanlı ve Kilis’te yoğun hava hareketliliği görüldü. Ayrıca Hatay’ın Suriye sınırındaki karakollardan da gece boyunca obüs ve çok namlulu roketatarlar ile terör örgütü hedeflerine atışlar yapıldı.



15:10 TSK'dan yapılan açıklamada, "Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır." denildi.

14:50 TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Muhammediye köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi

13:20: Şeyh Horoz'da sıcak çatışma çıktı.

09.50: TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğu bildirildi.

08.00 : Afrin merkezine giden en önemli kavşak niteliğindeki Cinderes’e mesafe 3 kilometreye kadar düştü.

06.30 : Harekat kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen Afrin’in Cinderes, Bafelyun Tepesi, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne, Şeran ve Racu beldesi bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Türkiye’den de izlenebildi.