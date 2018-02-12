Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK'dan Afrin açıklaması: 31 askerimiz şehit oldu,143 askerimiz yaralandı

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda bugüne kadar 1369 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonun başlangıcından itibaren ise 31 askerimiz şehit oldu, 143 askerimiz ise yaralandı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:19
TSK'dan Afrin açıklaması: 31 askerimiz şehit oldu,143 askerimiz yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı’nın 23. gününde terör hedeflerinin karadan ve havadan ateş altına alınmasına devam edildi. Cinderes ve Ömer Uşağı’nda önceki gün yoğunlaşan çatışmalar dün de devam etti. Reyhanlı ve Kilis’te yoğun hava hareketliliği görüldü. Ayrıca Hatay’ın Suriye sınırındaki karakollardan da gece boyunca obüs ve çok namlulu roketatarlar ile terör örgütü hedeflerine atışlar yapıldı.

15:10 TSK'dan yapılan açıklamada, "Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 31 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 143 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılardan birisi hariç hayati tehlikesi olan bulunmamaktadır." denildi.

14:50 TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Muhammediye köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi

13:20: Şeyh Horoz'da sıcak çatışma çıktı.

09.50: TSK tarafından, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 369 olduğu bildirildi.

 08.00 : Afrin merkezine giden en önemli kavşak niteliğindeki Cinderes’e mesafe 3 kilometreye kadar düştü.

06.30 : Harekat kapsamında terör unsurlarından arındırılması hedeflenen Afrin’in Cinderes, Bafelyun Tepesi, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne, Şeran ve Racu beldesi bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alındı. Tam isabetle vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Türkiye’den de izlenebildi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 15:19
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Afrin harekatı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD bunun hesabını nasıl verecek?
    1. ABD bunun hesabını nasıl verecek?
    2. Merkel o bakanlığı kaptırınca kahroldu!
    3. İstanbul'da vahşet! Döve döve bizi..
    4. Windows bazı uygulamaları engelliyor
    5. Türkiye'den ABD'yi çıldırtacak hamle
    6. Caddeler cesetlerle doldu...
    7. Perinçek'ten Erdoğan hakkında küstah..
    8. O hainler Türkiye'ye karşı birleşti
    9. Tecavüze uğramış gibi hissettim!"
    10. Hainler o kuleleri bakın nasıl yapmış
    11. ABD: O ülke ile masaya oturabiliriz
    12. 'Türkiye, Afrin'de Amerikan askeriyle..
    13. “PYD, Nusra’nın El Kaide oluşundan..
    14. Türk diplomat katili ev iznine çıktı
    15. İki iran askeri daha öldürüldü
    16. Müslim'in başına konan ödül açıklandı!
    17. Mahkemeden kritik Hulusi Akar kararı
    18. 'Siyasete yön vermeye çalıştı'
    19. Afrin şehidine haciz davası açan..
    20. Esed rejimi: Halep ve İdlib'te..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"