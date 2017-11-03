TSK'dan açıklama: 8 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen silahlı 8 terörist öldürüldü.



4'Ü LİDER KADROSUNDA OLAN 66 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Genelkurmay Başkanlığı, 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.