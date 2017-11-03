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TSK'dan açıklama: 8 PKK'lı öldürüldü

TSK'nin yaptığı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 8 terörist öldürüldü.

03 Kasım 2017 Cuma 14:26
TSK'dan açıklama: 8 PKK'lı öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen silahlı 8 terörist öldürüldü.

4'Ü LİDER KADROSUNDA OLAN 66 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı, 26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere 66 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 14:26
  1. Avaşin
  2. Basyan
  3. PKK
  4. TSK
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