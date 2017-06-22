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TSK'dan açıklama! Bitlis'ten kara haber

TSK, bugün Bitlis ili Tatvan ilçesi kırsalında çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

22 Haziran 2017 Perşembe 10:14
TSK'dan açıklama! Bitlis'ten kara haber

TSK'dan yapılan açıklamada,bugün Bitlis ili Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan iki askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklama şöyle:

"22 Haziran 2017 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan iki kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Operasyon esnasında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımızın tedavisi kaldırıldığı Tatvan Devlet hastanesinde devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 10:14
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