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TSK'dan açıklama! Teröre ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 08:24
TSK'dan açıklama! Teröre ağır darbe

TSK tarafından Irak kuzeyinde terör örgütü hedeflere hava harekatı düzenledi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

Irak Kuzeyi Sinath-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 08:24
  1. TSK
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