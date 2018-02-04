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TSK'dan acı haber: 2 şehit, 5 yaralı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 2 asker şehit oldu 5 asker ise yaralandı.

04 Şubat 2018 Pazar 21:03
TSK'dan acı haber: 2 şehit, 5 yaralı

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 04 Şubat 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda, iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diler; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 21:03
  1. Zeytin Dalı Harekâtı

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