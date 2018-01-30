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TSK'dan ABD'ye misilleme! Dikkat çeken mesaj

Burseya Dağı'ndan, omzunda terörist peçi ile poz veren ABD askerlerine cevap niteliğinde bir fotoğraf geldi. Burseya Dağı'nı ziyaret eden 2.Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'e eşlik eden bir komandonun sol omzunda ÖSO'nun bayrağının yer aldığı peç dikkat çekti.

30 Ocak 2018 Salı 10:13
TSK'dan ABD'ye misilleme! Dikkat çeken mesaj

TSK'nın önceki gün YPG'nin kontrolündeki Burseya Dağı'nı ele geçirmesinden sonra 2.Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Orgeneral Temel operasyonda yer alan askerlerle fotoğraf çektirirken 4.Komando Taburu'ndan bir askerin sol omzundaki peç dikkat çekti.

Çünkü bu 'peç'te Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı yer alıyordu. Fotoğraf, ÖSO'ya karşı algı operasyonlarına mesaj olarak yorumlandı.

2 yıl önce ise Suriye'de görev alan ABD askerleri, eğitim ve destek verdiği terör örgütü YPG'nin peçini takmış ve Türkiye'nin tepkisini çekmişti. ABD'nin terör örgütünün peç'ini takması Pentagon'un emriyle yasaklanmıştı.

 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:13
  1. TSK
  2. ABD
  3. ABD askerleri
  4. YPG
  5. PYD
  6. Afrin
  7. Zeytin Dalı harekatı
  8. Pentagon
  9. ÖSO
  10. Metin Temel
  11. BURSEYA DAĞI
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