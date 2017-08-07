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TSK'daki FETÖ'cüler "sabit hat" üzerinden haberleşmiş

Tekirdağ'da, FETÖ/PDY'nin TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK içerisindeki üyelerinin sivil imamları ile sabit hat üzerinden haberleştikleri tespit edildi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:44
TSK'daki FETÖ'cüler "sabit hat" üzerinden haberleşmiş

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün  mahrem askeri yapılanmasına yönelik yapılan çalışmada, örgütün mahrem yapısının  haberleşmek ve buluşmak amacıyla diğer şifreli haberleşme programları "ByLock,  Eagle, Kakao Talk" dışında yeni bir metot kullandığı belirlendi.

Mahrem yapı "abileri"nin görüşmek istedikleri TSK içerisindeki subay,  astsubay ve sivil memurlarla telefon kulübeleri, kontörlü telefon bayileri,  lokanta, kafe, büfe gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü veya iş yerinin hususi  sabit hatlı telefonlarını kullanarak iletişime geçtikleri, sorumlusu oldukları  askeri personeli arka arkaya aradıkları tespit edildi. Teknik takip sonucunda TSK içerisinde FETÖ mensubu şüphelilerin  telefonlarında sabit telefon üzerinden en az 10 kere cevapsız arama olduğu ancak  arayan numaraya geri dönüş yapılmadığı belirlendi.

 Örgütün bu haberleşme ağının Tekirdağ Cumhuriyet başsavcılığının  talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM)  ekiplerinin 5 aylık uzun ve titiz çalışması sonucu deşifre edildiği öğrenildi.

Haberleşme yönteminin belirlenmesi sonrasında soruşturmayı  derinleştiren başsavcılığın kararıyla operasyon başlatılmıştı.  Bu kapsamda düzenlenen 1, 2 ve 3. dalga operasyonlarda, hakkında işlem  yapılan şüphelilerden 110'u tutuklanmış, 108 şüpheli adli kontrol şartıyla, 4  şüpheli savcılık kararıyla serbest bırakılmış, 6 zanlının da başka illerdeki  soruşturma kapsamında FETÖ'den tutuklandığı tespit edilmişti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:44
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