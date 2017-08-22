Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TSK'da yeni dönem! Silahlı İHA eğitimi başladı

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri kursiyer personeliyle yeni dönem Silahlı İHA eğitimlerinin başladığını duyurdu.

22 Ağustos 2017 Salı 09:15
TSK'da yeni dönem! Silahlı İHA eğitimi başladı

Baykar Makina tarafından milli imkanlarla üretilen ve geçtiğimiz aylarda Türk Silahlı Kuvvetler envanterine katılan yüzde 100 yerli silahlı insansız hava aracı (İHA) eğitimleri devam ediyor.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TSK kursiyer personeliyle yeni dönem Silahlı İHA eğitimlerinin başladığını duyurdu.

Bayraktar, kişisel Twitter hesabından "TSK'mizin kursiyer personeliyle yeni dönem Silahlı İHA eğitimlerimiz bugün başladı. Vatanımıza, Milletimize hayırlı uğurlu olması dileğiyle." yaptığı paylaşımla duyurdu.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 09:15
  1. Selçuk Bayraktar
  2. Baykar Makina
  3. Silahlı İHA
  4. TSK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran gözdağı! Sadece 5 gün sürer
    1. İran gözdağı! Sadece 5 gün sürer
    2. Avrupa Birliği'nden küstah Erdoğan..
    3. Diyarbakır'da sıcak çatışma çıktı!
    4. Darbecilerin ilk işi ortaya çıktı!..
    5. TBMM: Milletvekillerine 20 bin lira..
    6. CHP'nin 2019 hedefi o 7 büyükşehir
    7. Ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!
    8. Diyarbakır'da şiddetli çatışma! 2..
    9. Altın fiyatları bugün ne kadar?
    10. Ev ve araba alacaklar dikkat! Büyük..
    11. Kurbanlık satışında büyük oyun! Dikkat..
    12. Amerika bombalarıyla ayağını..
    13. Başakşehir tarih yazma peşinde!..
    14. Lüks araçları görenler şaştı kaldı…..
    15. Özel ekipler geldi! Giriş çıkışlar..
    16. Şeker kutusunda Extacy'ye jandarma..
    17. Et tansiyonu yükseltir mi?
    18. Rodos'tan denize bırakılan mektup..
    19. Brent petrol 52 doları zorluyor
    20. İstanbul'da bu sabah! Poşetlediler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...
    Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...