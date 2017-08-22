TSK'da yeni dönem! Silahlı İHA eğitimi başladı

Baykar Makina tarafından milli imkanlarla üretilen ve geçtiğimiz aylarda Türk Silahlı Kuvvetler envanterine katılan yüzde 100 yerli silahlı insansız hava aracı (İHA) eğitimleri devam ediyor.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TSK kursiyer personeliyle yeni dönem Silahlı İHA eğitimlerinin başladığını duyurdu.

Bayraktar, kişisel Twitter hesabından "TSK'mizin kursiyer personeliyle yeni dönem Silahlı İHA eğitimlerimiz bugün başladı. Vatanımıza, Milletimize hayırlı uğurlu olması dileğiyle." yaptığı paylaşımla duyurdu.